Раскрыты жуткие подробности гибели Натальи Наговициной на пике Победы

Альпинистка Наталья Наговицина погибла во время восхождения на пик Победы. Спортсменка сломала ногу и не смола продолжить движение по маршруту. 20 дней ее пытались спасти, но 2 сентября повторно запущенный дрон не зафиксировал признаков жизни.

Алла Мишина, альпинистка покорившая Эверест, рассказала о последних днях жизни Наговициной. Она уверяет, что Наталья умирала в муках. Мишина отметила, что у ее коллеги были все шансы благополучно вернуться с пика Победы, если бы не травма.

"В июле она сходила на пик Ленина (7134 м) без проблем. Гора несложная по сравнению с Победой, но высота практически та же. Жилистая, выносливая, целеустремленная, уверенная в своих силах, мотивированная, тренированная. Этого хватило. Она не собиралась умирать", — заявила Мишина.

У Наговициной имелся опыт ночевки на высоте 7000. Это было четыре года назад, когда на Хан-Тенгри альпинистке осталась с умирающим мужем. Даже без баллона кислорода она могла бы продержаться долго, но отсутствие еды и воды не оставило женщине шансов выжить.

Многие задавались вопросом, почему Наталья не пыталась ползти вниз. Мишина объяснила, что если бы Наговицына оставила палатку, она погибла бы за несколько часов.

"Она не ползла вниз, потому что за ней не ползла палатка, спальник и принесенная парнями провизия. Там здоровым людям на очень сложном участке день ходу. А ползающему? До куда она уползет и как там без палатки, спальника, без еды и воды на семи тысячах переночует? Никак", — заявила альпинистка.

Мишина напомнила, что итальянцы, которые пытались спасти Наталью были на 300 метров ниже, но в буран их палатку прорвало, мужчинам пришлось рыть пещеру, которую тоже потом завалило. "Там и умер Лука. Ну, а она бы умерла раньше — просто сорвалась бы с гребня в Китай, как это, скорее всего, случилось с двумя иранцами, которые пропали без вести (понятно, что погибли) в те же дни там же. Поверьте, если бы она могла ползти — она бы ползла, даже на зубах. Но она прошла этот маршрут вверх и понимала, что ее ждет по дороге вниз", — отметила Ирина.

Покорившая Эверест альпинистка рассказала, в каких условиях прожила свои последние дни Наговицина. По ее словам, ночью мороз на пике Победы был минус 30 градусов, а ураганный ветер достигал 100 километров в час, днем при этом изнуряющая и иссушивающая солнечная радиация.

"Добавьте многодневное кислородное голодание, обморожения рук и ног, сожженные солнцем глаза, в кровь растрескавшиеся губы, обезвоживание", — заявила Ирина.

Скорей всего Наговицина навсегда останется на горе. "Теперь шансов, что тело найдут, крайне мало. Снега засыпят ту пещеру, где его оставили, и Победа навсегда заберет его", — написала Мишина в своем Дзен-канале "Как я дошла до Эвереста".