"Мне все время снится, что я пою": перенесшая обширный инсульт певица Ая о возвращении в "Город 312"

Солистка группы "Город 312" Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) пару лет назад внезапно для поклонников покинула коллектив. Народ задавался вопросом, куда делась певица, даже ходили слухи, что ее уволили ради новенькой девушки. Но все оказалось куда печальнее.

В интервью Андрею Малахову Светлана Назаренко призналась, что перенесла обширный инсульт. Артистку чудом спасли. По словам певицы, она не жаловалась на здоровье и подумать не могла, что с ней может случиться такой удар. Одним из симптомов инсульта стала сильная головная боль. Давление не показало сильных отклонений, Ая выпила таблетку и легла спать. А проснулась от страшной тошноты. Затем артистка и вовсе стала заговариваться. Муж, который был рядом, немедленно вызвал скорую помощь. Мгновенная реакция близкого человека в итоге и спасла Светлану.

После перенесенного инсульта Ая не могла не только петь, но и говорить и лишь недавно голос прорезался. Сейчас исполнительница хита "Останусь" хвастается, что начать петь в такси или дома, в любой момент, когда ее захватывают чувства. Артистка рвется в студию.

"Я уже написала своим друзьям, попросилась в студию. Говорю, что приду и в наушниках нормально поору. Приходила в „Город 312“ на репетицию к Диане, которая на моем месте работает — точнее, на своем месте. Очень не хотелось, чтобы из-за меня и моей болезни коллектив забыли", — поделилась артистка.

Но пока о возвращении в группу речи не идет. Даже сама Ая не знает, вернется ли она в "Город 312", как только поправится. И товарищи по группе, и поклонники очень ждут тот день, когда Светлана снова выйдет на сцену.

"Мне все время снится, что я пою, что я на шпильках, ведь сейчас вынуждена носить все без каблуков", — призналась Ая.