Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 3 сентября, что вскоре может вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил американский политик, говоря о диалоге с российским коллегой, "скоро у меня будет беседа с ним, я узнаю, что мы будем делать". При этом Трамп, всего днем ранее жаловавшийся на разочарование из-за действий Владимира Путина в отношении Украины, заверил, что у него "отличные отношения" с президентом России.

В то же время президент Соединенных Штатов заявил, что ему нечего добавить к уже сказанному Путину относительно урегулирования конфликта с Россией: "Он так или иначе примет свое решение. Каким бы ни было это решение, я буду либо доволен им, либо нет" (цитата по "Интерфаксу").

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом новые санкции против России. По словам Зеленского, "завтра мы попытаемся связаться с президентом Трампом и поговорим об этом".