Не выгнала, а сам сбежал: что на самом деле произошло между Успенской и женихом ее дочери

Любовь Успенская весной призналась, что у ее дочери Татьяны Плаксиной появился жених. Он занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем. Никите 27 лет, у него есть сын.

Королева шансона уверяла, что ей попался прекрасный зять — талантливый, пишет стихи и музыку, да еще и серьезный бизнесмен. Но при этом Любовь Залмановна отмечала, что лично с мужчиной не знакома, мол, эту честь ему нужно еще заслужить.

Татьяна же с головой ушла в отношения. Плаксина рассказала, что знакомство с парнем было необычным — он написал в соцсети, после чего завязалась беседа, которая вскружила девушке голову. То, что Татьяна на восемь лет старше, Никиту ничуть не смутило.

Плаксина уверяла, что знаменитая мама хорошо приняла ее жениха. Однако через несколько месяцев между Любовью Залмановной и избранником ее дочери произошел конфликт. Певица объявила, что такой зять ей не нужен.

"Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь", — заявила королева шансона.

Но, по некоторым данным, Успенская лукавит. По слухам, Никита сам сбежал из семьи знаменитости. Якобы парня смутило слишком пристальное внимание потенциальной тещи.

"Наши источники говорят, что Никиту никто не выгонял, он сам сбежал из дома Успенской. И дело не в постоянном контроле. Никита якобы заподозрил, что Любовь Залмановна сама положила на него глаз, и решил, что нужно бежать. Мы не можем точно знать, что там было на самом деле. Но в любом случае получается, что мечты стать бабушкой Успенская разбила сама", — пишет Telegram-канал "Свита короля".