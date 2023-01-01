Четверых украинцев приговорили к лишению свободы за теракт на аэродроме

Западный окружной военный суд вынес приговор четырем гражданам Украины, которые виновны в теракте на военном аэродроме в Калужской области, а также в минировании опор линий электропередач Смоленской и Курской атомных электростанций.

Террористов приговорили к колонии строгого режима на сроки от 26 до 28 лет, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Им также предстоит выплатить штрафы от 1,7 до 2 миллионов рублей.

Задержание диверсантов произошло 30 августа 2023 года. Трое из них были ликвидированы, четверо пойманы. Они входили в состав ДРГ, которая была сформирована сотрудниками ГУР и ССО Минобороны Украины. Задержанные признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.