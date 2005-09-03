На могиле умершего молодым жениха Ксении Бородиной устроили вакханалию и разрисовали памятник

Леонид Нерушенко погиб 3 сентября 2005 года. Певец разбился на своем мотоцикле. Ему было 27 лет.

Известность Нерушенко получил благодаря группе "Динамит". Бунтарь с модной прической и невероятными голубыми глазами практически не пел, но в группе был популярнее всех. Леня осознавал это и мечтал о сольной карьере. В итоге в 2003 году он ушел из "Динамита" и принялся записывать свой первый альбом.

В 2005 году певец закончил работу на студии. Успех был очень близко. Но все оборвалось в один момент. Пластинка "Привет, как дела?" вышла почти через два месяца после его смерти.

Личная жизнь Нерушенко была еще более яркой, чем сценическая. Леня был завсегдатаем самых популярных клубов столицы, он дружил к Ксенией Собчак и Маратом Сафиным, а Ксения Бородина была влюблена в певца. Они жили вместе, поговаривали, что парочка вот-вот сыграет свадьбу. Но как позже признавалась сама Ксюша, она безумно любила Леню, а он порой делал ей очень больно, однажды даже закрылся в квартире с девушкой, а Бородина сидела под дверью и слышала, как ее парень развлекается с другой.

Когда Леонида хоронили на Ваганьковском кладбище, все организовала Собчак. Телеведущая рыдала у гроба друга. А Бородина тогда не нашла в себе силы прийти.

Сегодня на могиле Нерушенко стоит надгробие из черного камня. Памятник виден издалека, он возвышается над остальными могилами. На надгробии золотыми буквами высечено "Леонид Нерушенко 04.12.1977 — 03.09.2005". Фото на белом фоне, а сверху ноты "ми, до-диез, си, ля, ля, си" — это начало последней песни Лени "Привет, как дела?".

Могила артиста ухоженная, но 3 сентября на погост явно приходили фанатки Лени. Учитывая, что певцу в 2025 году исполнилось бы 48 лет, поклонницы явно давно вышли из подросткового возраста. Но вели себя дамы словно тинейджеры. Прямо у памятника кумиру они устроили пир с алкоголем, а после посуду, бутылки и закуску так и оставили на могиле. Особо расчувствовавшаяся особа разрисовала надгробие розовым маркером и написала "Люблю". Те, что посмирнее, просто оставили записочки с признаниями в пылких чувствах.

При этом, судя по букетам, что принесли в годовщину гибели Лени его поклонники, большинство из них все же люди, которым не чужды правила приличия. Кто-то оставил нежные розовые розы в горшке, другие же наполнили цветами вазоны. Кто-то даже усади прямо под памятником плюшевого мишку.

Отметим, что родители Нерушенко скончались пару лет назад, их похоронили в Испании. Старшая сестра покинула страну и лишь изредка прилетает в Россию.