Александру Збруеву стало плохо перед юбилейным спектаклем: выступление пришлось отменить

Накануне в театре Ленком давали юбилейный, 250-й спектакль "Вишневый сад". Зрители рассчитывали увидеть Александра Збруева, но на сцену актер так и не вышел.

Перед спектаклем 87-летний Збруев пожаловался на плохое самочувствие — слабость и сильное головокружение. Актера осмотрели врачи, порекомендовав постельный режим. От госпитализации он отказался. Руководство театра в итоге решило заменить Збруева в постановке.

Сам актер в интервью ТАСС пояснил, что у него поднялось давление. Сейчас он дома и чувствует себя нормально.

"В моем возрасте это бывает - ничего такого здесь нет", - сказал актер.

