В Сербии отреагировали на предупреждение СВР о готовящемся "майдане"

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о готовящемся "майдане" в стране.

"Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение", - сказал он в ходе своего визита в Японию (цитата по РИА Новости).

По его словам, Евросоюз готовит госпереворот в Сербии 1 ноября. Спецслужбы Сербии дополнительно свяжутся с российскими коллегами, отметил президент.

Ранее посол Сербии в России Момчило Бабич отметил, что российские спецслужбы – лучшие в мире, и было бы несерьезно игнорировать их заявления.

Накануне СВР раскрыла планы ЕС по подготовке майдана в Сербии. Брюссель намерен "качнуть" ситуацию в свою сторону, используя студенческие волнения.