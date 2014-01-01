Родченков перед бегством успел уничтожить 1418 допинг-проб

До объявления в розыск в России экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков намеренно уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов.

Следствие установило, что в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), Родченков распорядился уничтожить пробы отечественных спортсменов. Это является нарушением международных правил. В результате комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

После этого эпизода Родченков проходит обвиняемым по статье о злоупотреблении полномочиями. Все уголовные дела в отношении Родченкова объединены в одно производство, передает ТАСС.

В 2015 году Родченков бежал в США после того, как рассказал о якобы существующей в России допинг-системы и нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Данные Родченкова легли в основу доклада комиссии при WADA под руководством Ричарда Макларена о действующей в России государственной поддержке допинга. В России в отношении информатора WADA расследуется несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении служебными полномочиями. Он несколько раз переобъявлялся в розыск.