Зеленский высказался о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к прекращению огня.

"Мы надеялись, что президент США Дональд Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня", - сообщил он в интервью британскому телеканалу Sky News, выдержку из которого приводит РИА Новости.

Накануне Зеленский в интервью журналисту CNN заявил, что готов встретиться с президентом Владимиром Путиным "лицом к лицу", но, по его мнению, российский коллега "не готов ко встрече".

Российский лидер, в свою очередь, говорил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву.