Мелания Трамп на глазах у толпы унизила Камиллу Паркер-Боулз: жене Карла III оставалось только стоят и смотреть

Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию с государственным визитом. Президент США первым делом отдал дань уважения покойной королеве Елизавете II, возложив цветы на ее могилу.

После траурной церемонии король Карл III и Камилла Паркер-Боулз приняли гостей в Виндзорском замке. Но во время неформальной беседы в саду возникла неловкая ситуация. Мелания разговаривала с королевой, но заметив, что к ним приближается Кейт Миддлтон, резко повернулась к принцессе, оборвав Камиллу на полуслове.

Жена президента США была очень рада снова видеть Кэтрин. Принцесса ответила взаимностью, она оставила принца Уильяма и направилась к первой леди Америки. Последовала оживленная дискуссия между Меланией и Кейт, за которой наблюдала королева Камилла, ей оставалось только стоять и смотреть.

Неловкая сцена разыгралась на глазах у толпы журналистов, которые снимали исторический визит Трампа в Британию. Также неподалеку были и король с президентом, пишет Daily Mail.

Отметим, что Камилла очень волновалась перед встречей с главой США, она даже пропустила похороны герцогини Кэтрин, которые прошли накануне. Королева оставила мужа одного на траурной церемонии, потому что у нее начался насморк. Камилла хотела как можно быстрее вылечиться, чтобы не шмыгать носом перед американцами.