Гордон обратилась к Дибровой после ее откровений о романе с Товстиком: "Баба в буклях"

Полина Диброва нашла в себе силы дать откровенное интервью после скандала с разводом. Жена шоумена в беседе с Лаурой Джугелия представила свою версию событий. Полина рассказала, что ей было очень тяжело скрывать правду от мужа, поэтому она набралась решимости и призналась, что полюбила другого после чего ушла.

Диброва подчеркнула, что сняла дом неподалеку и пока находится на расстоянии с Романом Товстиком, который для начала должен решить свои семейные проблемы. При этом модель не отрицает, что к бизнесмену у нее очень сильные чувства. А его жене Полина посоветовала сосредоточиться на детях, а не закатывать публичные истерики.

Мимо такого не смогла пройти адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон. Она хлестко ответила раздающей рекомендации разлучнице. "Кода сидит баба в буклях и рассказывает о том, что ее, бедняжку, оболгали, я опять-таки обращаюсь к документам. Есть поданый иск — Роман хотел забрать у Елены пятерых детей. Роман хотел взыскать с Елены алименты. Ромочка — человек абсолютно бесчестный, он пытается всех сталкивать лбами", — отметила юрист.

По словам Гордон, сейчас Дибров пытается обелить репутацию своей пока еще жены. Но, адвокат уверена, что Полине хоть как-то восстановиться в глазах общественности поможет лишь одно — искренние извинения перед Еленой. "Как проститутки рассказывают, что деваться им было некуда, так и любовницы оправдывают себя таким образом. Считаю, что для Полины единственный имиджевый ход был — это покаяние, просто попросить прощения и помочь Лене", — заключила адвокат.

Однако вряд ли Гордон и Товстик дождутся публичного покаяния от Дибровой. В интервью Полина заявила, что не считает себя виноватой в крахе брака бывшей подруги. Она уверена, что в семье Товстиков уже были проблемы, поэтому Роман и ушел от жены, мол, Елена сама довела избранника до такого шага своим поведением.