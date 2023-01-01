Вдова умершего от рака Юрия Мороза выступила с признанием: "Последний год нашей жизни был прекрасен"

Юрий Мороз скончался 14 июля. Режиссер несколько лет боролся с раком, он тщательно скрывал диагноз, о болезни знали только самые близкие. Опухоль поджелудочной железы медики диагностировали Морозу в декабре 2023 года, а к лету 2025-го его состояние ухудшилось настолько, что он передвигался на инвалидной коляске.

Похоронили кинодеятеля на Ваганьковском кладбище столицы. Мороз упокоился рядом с погибшей 25 лет назад первой женой Мариной Левтовой. В тот день над гробом Юрия плакали его дочь Дарья и вторая супруга Виктория Исакова.

Вдова тяжело переживала смерть любимого мужчины. Однако в ее жизни осталась дочь Варвара, которая очень похожа на знаменитого папу. Виктория нашла отдушину в материнстве и работе. Накануне она появилась на фестивале "Новый сезон" и представила последний фильм мужа "Таня и космонавт". Завершить картину режиссер не успел, однако за него это сделали Исакова и кинематографист Алексей Кокорин.

Выступая на сцене фестиваля, Виктория впервые рассказала о том, каким был последний год Юрия Мороза. По словам актрисы, они с мужем старались искать положительные моменты и концентрироваться на них.

"Эта картина, подготовка этой картины просто сделала нашу жизнь за последний год какой-то прекрасной совершенно, потому что мы живем кино, и поэтому благодаря этой картине последний год нашей жизни был прекрасен. Но снимать он ее, к сожалению, не смог", — поделилась Исакова.

Снял фильм супруги попросили Алексея Кокорина. "Поэтому у нас в титрах два режиссера — Алексей и Юрий", — объяснила актриса.

Виктория еще не может спокойно говорить о покойном муже, прошло всего два месяца со дня его смерти. Ее голос дрожал, а глаза блестели от скопившихся слез. Но актриса изо всех сил старается держаться, передает Women.ru.