Вдовец раскрыл детали смерти матери Леонида Агутина

Сегодня, 22 сентября, стало известно о смерти матери Леонида Агутина Людмилы Леонидовны. Печальную новость сообщил сам популярный исполнитель.

Журналисты связались с отцом певца Николаем Петровичем Агутиным, чтобы узнать подробности печального события. Тот сообщил, что его супруга скончалась накануне, 21 сентября, у себя дома. У нее было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона, передает SHOT.

Отмечается, что мать Леонида Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.