Вдовец раскрыл детали смерти матери Леонида Агутина

Сегодня, 22 сентября, стало известно о смерти матери Леонида Агутина Людмилы Леонидовны. Печальную новость сообщил сам популярный исполнитель.
Журналисты связались с отцом певца Николаем Петровичем Агутиным, чтобы узнать подробности печального события. Тот сообщил, что его супруга скончалась накануне, 21 сентября, у себя дома. У нее было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона, передает SHOT.
Отмечается, что мать Леонида Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.
"Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется", - трогательно обратился к покойной матери Леонид Агутин.