Североатлантическому альянсу и Евросоюзу, которые пытаются разглядеть источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его там. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку украинских беспилотников на Крым.

Как заявила спикер внешнеполитического ведомства в комментарии ТАСС, речь идет про очередной акт терроризма со стороны киевского режима. При этом "НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его".

Захарова напомнила, что именно западные доноры киевского режима "являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе", поставляя вооружения и боевую технику украинским националистам.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна готова возобновить диалог с Европой, когда завершится ее период "международного оборзения". Как отметил дипломат, после осознания собственных ошибок "приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов".

При этом президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что восстановление отношений между Россией и Европой вполне возможно после урегулирования конфликта на Украине, однако их характер не будет прежним.