Россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды

Оставлять в подъездах жилых домов коляски, санки, велосипеды и прочее имущество можно только в специально предназначенных для этого местах, иначе можно получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом рассказал во вторник, 23 сентября, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий подчеркнул, что хранить такое имущество можно в особых помещениях, так называемых колясочных — они предусмотрены в планировке жилых домов нового типа.

Однако в старых домах подобных помещений нет, поэтому жильцы зачастую оставляют велосипеды и коляски в подъезде или в тамбурах перед квартирами. Это нарушает правила противопожарного режима. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

При этом, подчеркнул Кошелев, соседи не имеют права выкинуть чужие вещи из подъезда, даже если они мешают проходу — постановление об освобождении помещения общего пользования может дать только суд.

Можно провести общее собрание жильцов и согласовать выделение специального места для колясок и велосипедов, которое соответствует противопожарным нормативам. Такое помещение не может располагаться в подвале, на чердаке или на пути к эвакуационному выходу, то есть на лестнице или лестничной клетке, цитирует депутата ТАСС.

Ранее заместитель председателя думского комитета по ЖКХ Сергей Колунов предупреждал, что кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами может обернуться серьезными штрафами, если оно создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию местных жителей.

Жизнь в современных многолюдных населенных пунктах не всегда легка и приятна — многое зависит от умения и желания налаживать добрососедские отношения. Когда закон бессилен, эксперты советуют постараться договориться по-человечески.