Американские полицейские унизили Макрона из-за Трампа

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось прогуляться по улицам Нью-Йорка, где проходит 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Местные полицейские остановили машину политика и заставили его продолжить путь пешком.

Как пишут местные СМИ, улицу перекрыли в ожидании проезда кортежа президента США Дональда Трампа. Один из полицейских принес Макрону извинения. Поскольку разрешено было только пешеходное движение, его французский коллега вынужден был отправиться в точку назначения на своих двоих.

После этого Макрон, как сообщает BFMTV, позвонил Трампу с полушутливой жалобой: "Жду на улице, потому что из-за вас все перекрыто".

В унизительное положение регулярно ставит Макрона его собственная жена — первая леди Франции не стесняется публично демонстрировать пренебрежение высокопоставленному супругу. В июле чета Макрон разыграла семейную сцену по прибытии в Великобританию — прямо на глазах у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Также во время визита во Вьетнам между супругами Макрон произошла размолвка. Не успев выйти из самолета, президент Франции получил пощечину от жены, затем она демонстративно отвергла поданную им руку и сказала несколько резких слов адрес мужа.