ЕС передумал вводить официальные ограничения в отношении туристов из России

Евросоюз не планирует в ближайшее время устанавливать ограничения для российских туристов. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения данной темы.

Как утверждают собеседники EUObserver, Еврокомиссия собирается скоро обнародовать новую стратегию в отношении российских туристов, которая является "более мягким, необязательным документом" по сравнению с пакетами санкций ЕС.

Предполагается, что туристы из России по-прежнему смогут приезжать в Евросоюз — запланированные Брюсселем новые санкции затронут не россиян, а граждан государств — членов ЕС, которые захотят поехать в Россию.

Ранее источники рассказали, что введение 19-го пакета санкций ЕС в отношении России откладывается на неопределенный срок, а камнем преткновения стал, в числе прочего, вероятный запрет на выдачу виз россиянам — с ним согласны не все европейские страны.

Тем временем вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что публикации о том, что Италия якобы снабжает выдаваемые россиянам визы пометками о запрете на въезд в семь стран Евросоюза, не соответствуют действительности. Он призвал не поддаваться на "очередные страшилки".