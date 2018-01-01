Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США

Накануне, 25 сентября, Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.

А теперь стали известны подробности родов Тодоренко. Как передает Super, важное событие в жизни Регины случилось в США. Роды телеведущей прошли в частной клинике в Майами, где в 2022 году на свет появился ее второй сын Мирослав. Примечательно, что медицинское учреждение оформляет документы новорожденного — свидетельство о рождении и американский паспорт.

Как многодетные родители назвали третьего сына, пока неизвестно. Вообще супруги мечтали о дочке, поэтому, когда выяснилось, что у них будет третий сын, Регина призналась, что почувствовала себя немного разочарованной. "У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек..." — поделилась своими эмоциями Тодоренко.

Напомним, экс-солист группы Smash!! и ведущая шоу "Орел и решка" поженились в 2018 году. И вскоре на свет появился их первенец — сын Майкл. Через четыре года Регина подарила Владу второго наследника, которого назвали Мирославом.