"Талантливый, мудрый, обаятельный человек": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Тиграна Кеосаяна.

"Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили", - сказано в телеграмме президента.

Глава государства отметил, что "Кеосаян "трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям своего уникального дарования".

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху, заключил президент.