Проститься с Тиграном Кеосаяном пришла его первая жена Алена Хмельницкая

Актриса Алена Хмельницкая явилась на прощание с Тиграном Кеосаяном, которое состоялось накануне, 28 сентября, в Армянской церкви в Москве. Несмотря на то, что знаменитости давно оформили развод, они сумели сохранить хорошие отношения после расставания и регулярно общались.

За 21 год брака у Хмельницкой и Кеосаяна появились на свет дочери Александра и Ксения. Интересно, что дружна была актриса не только с бывшим мужем, но и с его второй супругой, журналисткой Маргаритой Симоньян.

На траурном мероприятии Алена Хмельницкая появилась облаченная в черное, с платком на голове и в больших солнцезащитных очках. Популярная актриса старалась не привлекать к себе внимания прессы, однако все равно попала в объективы камер. Говорят, Хмельницкая тихонько плакала в стороне, скорбя по бывшему мужу.

"Посмотрите, как плачет одна жена и как плачет бывшая жена. После этого нет никаких сил что-то говорить", - заявила "КП" певица Лолита Милявская, также пришедшая проститься с Тиграном Кеосаяном.

Напомним, знаменитый режиссер умер 26 сентября. Ему было 59 лет. Последние девять месяцев он находился без сознания. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.