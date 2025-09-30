В Дагестане предотвратили подрыв в отделе полиции

Советский районный суд города Махачкалы арестовал четырех жителей Дагестана по подозрению в планировании подрыва отдела полиции в Буйнакском районе.
Заведены дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств, передает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.
Следствие установило, что группа действовала по предварительному сговору.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане шпиона киевских спецслужб, который пытался вывезти секретные документы.