В Дагестане предотвратили подрыв в отделе полиции

Советский районный суд города Махачкалы арестовал четырех жителей Дагестана по подозрению в планировании подрыва отдела полиции в Буйнакском районе.

Заведены дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств, передает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Следствие установило, что группа действовала по предварительному сговору.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане шпиона киевских спецслужб, который пытался вывезти секретные документы.