Президент США Дональд Трамп снова использовал в отношении России выражение "бумажный тигр" в контексте конфликта на Украине вопреки собственному обещанию больше так не делать.

Выступая в Вирджинии, Трамп в очередной раз пожаловался на разочарование действиями российского лидера Владимира Путина, которому "следовало покончить с этой войной за неделю".

При этом президент США, по его словам, заявил Путину: "Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?" (цитаты по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на недавние высказывания Трампа по украинскому кризису отметил, что Россия, скорее, медведь, а не тигр, но бумажных медведей не бывает. Песков также напомнил про "жесткие отказы американцев вести разговоры" об устранении истинных причин конфликта на Украине.

При этом на Западе звучат предположения, что администрация президента США Дональда Трампа должна ужесточить политику в отношении Москвы, чтобы добиться деэскалации конфликта на Украине. "Дожать" Россию предлагается, в частности, согласившись на конфискацию замороженных в рамках санкций российских активов или на введение новых санкций.