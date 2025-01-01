Украина может столкнуться с возможностью утраты некоторых своих территорий после окончания конфликта, однако без официального юридического признания. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как заявил дипломат изданию "Обозреватель", истории известны подобные примеры — в частности, Финляндия проиграла войну Советскому Союзу и "сказала: очень обидно, мы потеряли, но окей, мы смирились и строим нормальную страну в границах, которые есть".

Кулеба подчеркнул, что не является сторонником подобного варианта развития событий, однако история знает подобные примеры — их необходимо учитывать.

Ранее действующий министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что киевский режим рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2025 году. При этом не уточняется, каким образом это может произойти — особенно с учетом того, что до конца года осталось всего три месяца.

Президент США Дональд Трамп между тем внезапно сменил риторику по Украине, утверждая, что Россия выглядит в этом конфликте "неважно", как "бумажный тигр".