Вот как сейчас выглядит красавец актер Андрей Чернышов: постарел, ушел в тень

Андрей Чернышов имеет амплуа героя-любовника. При этом в жизни о своих личных победах актер принципиально не говорит. Артист считается одним из самых закрытых персон в отечественном кинематографе. Мало того, в последнее время Чернышов мало снимается, проекты с ним на экраны почти не выходят.

Тем не менее, в Сети появилось свежее фото знаменитого артиста. Не все знают, но Андрей Чернышов успешно играет в театре. Поэтому он не смог пропустить открытие 70-го сезона столичного театра "Современник". Именно на этом мероприятии артиста и сфотографировали.

Теперь интернет-пользователи бурно обсуждают внешность красавца актера. По мнению многих особо наблюдательных фанатов, 52-летний постарел, однако все равно выглядит эффектно и харизмы не потерял. Некоторые комментаторы стали жаловаться, что Чернышов ушел в тень, и фильмов с ним практически не выходит. В ответ другие фанаты предположили, что актер просто отодвинул кинокарьеру ради семьи.

Напомним, что Андрей Чернышов обрел счастье с актрисой Марией Добржинской. Порядка десяти лет артисты тщательно скрывали отношения. Вместе же актеры вообще 20 лет. Последние восемь из них - в браке.