ВКС России получили новую партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) передала Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Поставка осуществилась в рамках исполнения государственного оборонного заказа, отметили в компании. Производство Су-34 идет в плановом режиме, а поставки – с опережением графика.

"Наши авиазаводы не снижают темпов выпуска Су-34 и регулярно поставляют новые машины заказчику", - заявили в "Ростехе".

В ходе спецоперации Су-34 не раз доказывал, что является "лучшим в своем классе", подчеркнули в пресс-службе ОАК.

Ранее главой "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что вооружение и боеприпасы в рамках президентского списка российская армия получает даже с опережением графика.