В Москве возбудили первое дело о передаче телефонных номеров

В Москве возбудили первое уголовное дело по новой статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях.

Как удалось выяснить полиции, житель Химок получил от знакомого "предложение заработать". он посещал офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключал договоры на оказание услуг связи. Полученые абонентские номера он передавал третьим лицам.

За каждый оформленный договор ему обещали заплатить девять тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время злоумышленника задержан. У него изъяли телефоны, sim-карты и различные документы.

Статья "Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации" вступила в силу 1 сентября.