Слова Балицкого спровоцировали скандал между губернаторами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн публично призвал извиниться главу Запорожской области Евгения Балицкого за его слова о курянах.

Ранее запорожский губернатор в ходе прямой линии заявил, что жители Курской области не защитили свою землю во время вторжения ВСУ в августе 2024 года.

"В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам", -заявил Балицкий.

Хинштейн подчеркнул, что такие высказывания от официальных лиц не допустимы даже в условиях мирного времени,

"Тем более сегодня, когда слово - это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

После критики Хинштейна и журналистов, Балицкий принес свои извинения и заявил, что его неправильно поняли. По его словам, он подверг критике не жителей области, а бывшее руководство, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

"Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет", - отметил он.

Ранее на Балцкого пожаловалась в Генпрокуратуру ЦИК. Глава Запорожья решил уволить члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Галину Катющенко. Он издал соответствующий указ, но не уведомил об этом федеральные власти. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала поведение Балицкого "актом очередного самоуправства".