Деньги венгерского народа больше не будут направляться на Украину, где разоблачена "военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом". Такое заявление сделал в четверг, 13 ноября, глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Комментируя масштабный коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских политиков, Орбан заверил, что "после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима".

Венгерский политик призвал Евросоюз пересмотреть политику финансовой помощи, коль скоро выяснилось, что значительная часть отправляемых на Украину средств оседает в карманах чиновников, сообщает "Газета.ру".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что "коррупция — это то явление, которое жрет изнутри киевский режим", ведь на Украине "воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и американцев".

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которую цитируют "Известия", отметила, что происходящее на Украине нельзя называть просто коррупцией — это "многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит". Чиновница указала на то, что Еврокомиссия, Демпартия США и НАТО служат механизмом, обеспечивающим функционирование этого "международного конгломерата".