Глава федерального правительства Германии Фридрих Мерц поднял тему миграции в телефонном разговоре с главой киевского режима. По словам Мерца, он предложил Владимиру Зеленскому "побеспокоиться об этом".

Германский политик заявил, что молодые мужчины нужны на Украине, поэтому украинским властям надлежит сделать все необходимое, чтобы украинцы не выезжали за пределы своей страны.

Мерц также подтвердил, что правительство ФРГ намеревается ужесточить условия и порядок оказания помощи мигрантам — это полностью лишит часть беженцев с Украины пособий, сообщает ТАСС.

При этом Зеленский открыто заявляет, что рассчитывает на деньги европейских стран, предназначающиеся мигрантам. Глава киевского режима выступил за отмену финансовой помощи украинским беженцам в странах Запада — эти деньги, по мнению Зеленского, лучше отдавать напрямую Киеву.

Тем временем члены Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша) решили оспорить в суде обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта Евросоюза. Эти страны не желают как принимать у себя беженцев, так и платить за них в Фонд солидарности.