Путин раскрыл амбициозные планы России в отношении Арктики

России необходимо последовательно усиливать свои позиции в Арктике. Такое заявление сделал во вторник, 18 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в закладке шестого серийного универсального атомного ледокола "Сталинград", которая прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Как подчеркнул Владимир Путин, перед Россией стоят в этой сфере исторические задачи. Нам предстоит "в полной мере реализовать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного Трансарктического транспортного коридора – от Санкт-Петербурга до Владивостока".

Президент призвал и дальше, несмотря на все текущие сложности и вызовы, наращивать возможности российского ледокольного флота, развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технологические заделы, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Москва нацелена на укрепление международного сотрудничества в арктическом и антарктическом регионах планеты, а также на реализацию совместных программ в самых разных сферах.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что наша страна фиксирует попытки стран Североатлантического альянса милитаризовать Арктику и не оставит это без должной реакции. Комментарий российского дипломата последовал за сообщением о планах Великобритании разместить свои войска в Арктическом регионе.