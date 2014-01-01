Киевский режим пытался 18 ноября нанести ракетный удар по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. Об этом рассказали в среду, 19 ноября, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, украинские националисты использовали четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, чтобы атаковать Воронеж. Однако в ходе противоракетного боя российские боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили все ракеты.

Упавшие обломки ATACMS повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных граждан удалось избежать.

После случившегося ВС России засекли место пуска ATACMS, находившееся в Харьковской области — там были размещены две американские пусковые установки РСЗО MLRS. Ударом "Искандера" ликвидированы обе установки с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов — до десяти человек.

Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль утверждал, что удары вглубь России станут главным аргументом киевского режима на пути к прекращению конфликта. По словам политика, это будет фактор принуждения Москвы к мирным переговорам.

При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что Центральное разведывательное управление США планировало удар по России с территории Украины с 2014 года — для этой цели строились военные базы.