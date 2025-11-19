Попытка удара по России ракетами ATACMS – это целенаправленная провокация.

Она нужна для того, чтобы сорвать российско-американские переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается втянуть США в открытое противостояние с Россией.

"Зеленский идет на любые мерзости и ухищрения, добиваясь эскалации конфликта, чтобы отвлечь международное внимание от разгорающегося на Украине коррупционного скандала и подставить США", - заключил Шеремет.

18 ноября ВСУ предприняли попытку ударить четырьмя американскими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все их сбили системы ПВО, сообщили в Минобороны России. Жертв и пострадавших нет. Обломки повредили крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот, а также частный дом.

На Западе считают, удары демонстрируют плачевное состояние режима Зеленского и полную поддержку подобных атак со стороны администрации США Дональда Трампа.

"Удары указывают на очень плохую ситуацию на местах на Украине и отчаянную необходимость начать мировую войну со стороны режима Зеленского", - заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.