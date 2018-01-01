Интим Меган Маркл и принца Гарри увидели все: пара даже не пряталась

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Ради мужа американка оставила карьеру актрисы и родину. В 2019 году Меган и Гарри стали родителями. У них появился сын Арчи.

А затем все пошло под откос. Пара отказалась от королевских обязанностей и перебралась жить в США. Там же в 2021 году появилась на свет их дочь Лилибет.

Теперь Меган Маркл зарабатывает с помощью своего кулинарного шоу. Она зовет в гости известных людей и вместе с ними готовит разные блюда. Вот только общественность в пух и прах раскритиковала детище супруги принца Гарри. По мнению зрителей, Меган готовит невкусно и плохо, во время беседы с гостями ведет себя высокомерно и лицемерно. Не добавило очков шоу и то обстоятельство, что место действия - съемный дом, а не настоящий, где живет Маркл.

А теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган опубликовала видео - презентацию нового выпуска кулинарного шоу, приуроченного к предстоящим праздникам. Причем в одном кадре Маркл сняли целующейся с мужем.

"Он любит меня так смело, так беззаветно, и у него другой взгляд на вещи, потому что он видит то, чего не вижу я. Никто в мире не любит меня так, как он, поэтому я знаю, что он всегда меня поддержит", - заявила в свежем интервью Harper’s Bazaar.