"Царь-протуберанец" в 80 раз больше Земли оторвался от Солнца

С Солнца улетел "царь-протуберанец", который заметно превосходит средние размеры. Об этом рассказали в четверг, 20 ноября, в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как рассказали ученые в своем Telegram-канале, размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров — это в 80 раз больше диаметра Земли.

Источник процессов, которые привели к образованию такой гигантской структуры, находится на обратной стороне Солнца, уточнили в лаборатории. Это может быть связано с центром 4274, который, ранее находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0.

"Царь-протуберанец", видимо, не окажет воздействия на Землю, в отличие от ряда недавних мощных вспышек на Солнце — они повлекли за собой ощутимые возмущения магнитосферы. На Земле разразилась магнитная буря планетарного масштаба. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов отмечал, что это одна из мощнейших, если не самая мощная, магнитная буря в 25-й цикл солнечной активности — 4,7 балла по пятибалльной шкале.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Также в условиях возмущенного геомагнитного поля на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.