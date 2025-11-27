В Москве на стадионе прощаются с легендарным футболистом Никитой Симоняном

Сегодня, 27 ноября, на "Спартак" "Лукойл-Арене" проходит торжественная церемония прощания с бывшим футболистом сборной СССР и московского "Спартака" Никитой Симоняном. Он умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Почтить память легендарного спортсмена пришли не только многочисленные поклонники, но и коллеги. Например, на траурном мероприятии был замечен бывший футболист "Спартака" Никита Баженов. Кроме того, пришли проститься с Никитой Симоняном советник президента России Игорь Левитин, предприниматель Алимжан Тохтахунов и главный тренер "ПФК ЦСКА-2005" Валерий Газзаев.

Венки на прощание с известным футболистом прислали президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает РИА Новости.

Напомним, Никита Симонян был не только олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР, но также четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака". Спортсмен был удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, почетного звания "Заслуженный работник физической культуры России". До последних лет жизни он оставался в футболе, занимая должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС).