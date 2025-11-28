Сырой бетон затрудняет работу спасателей после обрушения на Сахалине

МЧС усилило группировку на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске.

На месте обрушения ангара работают 70 человек и 18 единиц техники, сообщили РИА Новости в МЧС России. Спасательная операция осложняется обилием сырого бетона. В настоящее время рассматриваются различные методы, включая использование воды для "размытия" бетона, чтобы ускорить доступ к заблокированным участкам, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Вскоре подключат световые башни, так как на Сахалине уже наступил вечер. Задействованы также два кинологических расчета и две крановые группы, передает "Интерфакс".

ЧП произошло днем 28 ноября на улице Энергетиков. По предварительным данным, это случилось во время заливки бетона на крышу. Конструкции не выдержали нагрузки и сложились. Под завалами оказалась бригада рабочих. Четырех человек удалось спасти, еще трое остаются под завалами.

Состояние пострадавших не вызывает серьезных опасений, отметили в региональном Минздраве.

Углубленное исследование будет проведено в областной клинической больнице, пациенты уже проходят диагностику", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.