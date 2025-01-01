Россиянам напомнили о предстоящей двухдневной рабочей неделе

Последняя неделя декабря и всего 2025 года будет для россиян, работающих в пятидневном графике, очень короткой — всего два рабочих дня. Об этом напомнила в понедельник, 1 декабря, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как уточнила парламентарий в комментарии РИА Новости, работать предстоит лишь в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Со среды, 31 декабря, начнутся длинные новогодние каникулы, которые продлятся по 11 января 2026 года.

Выйти на работу гражданам, которые трудятся в пятидневном формате, предстоит лишь 12 января 2026 года. Таким образом, каникулы продлятся 12 дней — это самые продолжительные новогодние праздники за последние годы.

Ранее в Кремле высказались об инициативе КПРФ сделать 7 ноября государственным праздником и нерабочим днем, как во времена СССР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел однозначным фактом то, что "с точки зрения, наверное, исторической этот праздник, он в какой-то мере свою релевантность утерял", но заявил, что нужно проявить понимание к позиции старшего поколения.

При этом Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне в России не стоит. Поскольку несколько отраслей в России испытывает дефицит в кадрах, в том числе в квалифицированных сотрудниках, пока не приходится говорить о сокращении продолжительности рабочей недели на целый день.