Сергунина: 17 катков с искусственным льдом уже открыли в парках Москвы

Этой зимой в столичных парках будет работать 28 подведомственных Департаменту культуры катков. Первые из них открылись 1 декабря - с искусственным покрытием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Горожан и туристов уже ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Красная Пресня". Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу", - сообщила заммэра.

Гостей уже принимают и три флагманские площадки: у арки главного входа Парка Горького, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Сокольники".

Еще 11 катков с натуральным льдом станут доступны, когда установится минусовая температура.

Подробности можно узнать на официальном сайте мэра и правительства столицы.