Глава Верховного суда предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям

Принятие российскими судами решений в угоду региональным и местным властям, а также обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы. На это указал во вторник, 2 декабря, председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Выступая на пленарном заседании Совета судей, Краснов подчеркивал, что судебная практика должна базироваться исключительно на основании закона и правовых позиций Верховного суда. Он также пообещал активизировать работу президиума ВС России, которому отводится ключевая роль.

Глава Верховного суда заверил, что "на любые действия коррупционного характера (российских судей) — вне зависимости от уровня их совершения — реакция будет бескомпромиссной" (цитаты по РИА Новости).

5 ноября президент России Владимир Путин, встречаясь с Красновым после его назначения председателем Верховного суда, напомнил, что защита прав и интересов граждан в судах — это его важнейшая и благородная миссия. Российский лидер подчеркивал, что именно на доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие к государству в целом.

При этом прежней главе ВС России Ирине Подносовой президент, обсуждая дальнейшую работу по укреплению и совершенствованию судебной системы нашего государства, указывал на необходимость "как следует разобраться" с загруженностью российских судов.