Силуанов: Россияне не заметят последствий повышения НДС до 22%

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", заявил, что последствий повышения налога на добавленную стоимость россияне не заметят.

По словам министра, это "безболезненный налог".

"Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим этого изменения налога", - добавил Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

Закон об увеличении общей ставки НДС до 22% с 1 января ранее был подписан президентом страны Владимиром Путиным.