Многодетным напомнили про крупную скидку на оплату ЖКУ

Многодетные семьи в России вправе получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не менее 30%. Об этом рассказал в среду, 3 декабря, заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов .

Как напомнил политик, конкретный размер такой скидки устанавливается региональными властями, однако федеральное законодательство требует, чтобы она была не менее 30%. В Московской области, например, она может достигать 50%.

Эта льгота начинает действовать автоматически, как только семья приобретает статус многодетной.

Многодетные семьи также могут получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, субсидии и пособия для покрытия расходов на коммунальные услуги.

Во многих регионах действуют специальные программы, предусматривающие бесплатное или льготное подключение к коммунальным сетям, ремонт или улучшение жилищных условий. Узнать, какие льготы полагаются конкретной семье, можно на портале "Госуслуги" или в многофункциональных центрах (МФЦ), цитирует Колунова ТАСС.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким предложили списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства части россиян. Авторы этой инициативы подчеркивали, что просроченные долги перевалили за полтора триллиона — это "печальный рекорд последних лет".

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин, ответственный в федеральном правительстве за "коммуналку", заявлял, что бюджетные расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства можно сократить на 20%, если добиться повышения эффективности административного управления.