Названа главная ошибка Ларисы Долиной: давно могла бы прекратить травлю

В Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

Не остались в стороне даже представители отечественного шоу-бизнеса. И если продюсер Иосиф Пригожин или ведущая Ксения Бородина и певица Ольга Орлова попытались поддержать затравленную артистку, то певица Слава, ее коллега Вика Цыганова и актер Никита Джигурда обрушились на нее с обличительными высказываниями.

Решил выступить с комментарием известный адвокат Александр Добровинский. Он высказал мнение, что Лариса Долина допустила главную ошибку во всей этой ситуации. "Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от нее - она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь Интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной. И, думаю, это продлится еще какое-то время. Чья это ошибка? Только ее", - заключил адвокат в своем официальном телеграм-канале.