Глава СПЧ предложил ввести учет заключенных после возвращения с СВО

Возвращающихся из зоны специальной военной операции людей, которые были осуждены за тяжкие преступления, необходимо ставить на особый учет. На это указал в среду, 3 декабря, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Как отметил Фадеев в интервью РБК, это крайне важный для государства и общества вопрос: "Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди, понимаете? Надо обязательно начать с ними взаимодействовать".

Глава СПЧ подчеркнул, что не усматривает в предлагаемом подходе ущемления прав таких граждан: "Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ним в контакт, не нарушая их права".

Однако пока подвижек в этом направлении нет, поскольку "это тяжелая работа" и "никому не хочется за это браться", рассказал Фадеев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что искупление преступления кровью на поле боя — "в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами" — является одним из путей амнистии для людей, совершивших преступления.

В октябре Министерство юстиции России разработало поправки в закон "О пробации", затрагивающие осужденных, принявших участие в СВО. Если поправки будут приняты, осужденные после увольнения с военной службы смогут в течение полугода обратиться с заявлением о применении пробации. Предполагается, что это поможет им быстрее вернуться к мирной и законопослушной жизни, а также понизит уровень рецидивов.