Собянин: Сегодня 95% выпускников столичных колледжей работают по специальности

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о столичном рынке труда и системе колледжей.

"Только по Москве сегодня нехватка специалистов - около полумиллиона. Во всех секторах не хватает кадров", - отметил глава города.

По словам Собянина, требуются граждане с рабочими специальностями.

"Мы стараемся обеспечить соответствие требованиям рынка труда. Раза в полтора увеличили количество мест в колледжах", - указал также мэр.

Он добавил, что идет большая программа по строительству новых колледжей в столице.

"Важно не только получить образование, важно, насколько оно будет востребовано. Какую зарплату ты будешь получать. Сегодня 95% выпускников наших колледжей работают по специальности. Более того, зарплата у них вполне приличная. Мы ведь выпускаем специалистов с навыками, которые необходимы конкретным работодателям", - заключил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что транспортные специальности в колледжах Москвы стали популярнее. По словам мэра, Москва - крупнейший центр подготовки транспортных кадров в стране. В столичных колледжах сегодня по этим направлениям обучаются почти 15 тысяч студентов. В 2025 году на транспортные специальности поступили около 5,8 тысячи первокурсников (на 20% больше, чем в 2024-м).