Собянин обозначил темпы ввода новых станций метро

Сергей Собянин рассказал в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" о том, как будет развиваться программа строительства и развития метрополитена.

"Мы активно догоняли то, что было упущено за предыдущие десятилетия. Сейчас планируем вводить по пять-шесть новых станций. Рублево-Архангельская линия, Троицкая, Бирюлевская", - указал глава города.

1 декабря Собянин дал старт проходке левого тоннеля от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара" Бирюлевской линии метро. Как рассказал мэр в своем канале, тоннелепроходческому комплексу "Эсмина" предстоит пройти 1,68 километра на глубине 29 метров.