Мизулина заявила о массовом желании детей уехать из России

Каждый второй ребенок после решения о блокировке популярных онлайн-платформ хочет уехать из России

Такую статистику привела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что ей поступают жалобы от детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые ранее активно поддерживали государственную символику.

"Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо", - написала она в своем telegram-канале.

подобные запросы детей вызывают тревогу и требуют повышенного внимания, подчеркнула глава Лиги безопасного интернета.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американскому игровому интернет-сервису Roblox – это конструктор, где пользователи могут создавать свои игры и играть с другими.

По данным надзорного ведомства, на платформе обнаружили экстремистские материалы, призывы к насилию, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).