В Лондоне в понедельник, 8 декабря, приняли предводителя киевского режима Владимира Зеленского — он прибыл на переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

До начала переговоров на Даунинг-Стрит произошел инцидент, на который многие обратили внимание. Главный мышелов резиденции британского премьера кот Ларри отказался заходить в здание вместе с Зеленским. Котик, сидевший на пороге и словно ожидавший, когда перед ним откроют дверь, резко изменил свои намерения при приближении Стармера и Зеленского.

Вместо того, чтобы войти в офис премьер-министра Великобритании, Ларри отправился в противоположном направлении. Это не прошло незамеченным для гостя с Украины: Зеленский указал Стармеру на удалявшегося кота и что-то сказал. Британский политик в ответ утешительно потрепал гостя по плечу и увлек в свою резиденцию.

В своих соцсетях Зеленский, комментируя поездку в Лондон, заявил, что "гарантировать реальную безопасность — это всегда совместный вызов и совместная работа".

Годом ранее кот Ларри уже демонстрировал свою неприязнь к главе киевского режима. Едва украинский лидер переступил порог, главный мышелов поспешил ретироваться с Даунинг-Стрит. Подобные поступки четвероногого привлекают немало внимания, ведь он пережил уже шестерых премьер-министров Великобритании.