Банк России отозвал лицензию у "ИС банка"

Центробанк отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка ("ИС банк").

Кредитная организация нарушила федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, говорится в сообщении регулятора. Также банк нарушил требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Информация о деятельности банка будет направлена в правоохранительные органы.

По величине активов "ИС банк" занимал 225-е место в банковской системе России, передает "Интерфакс".

Ранее ЦБ опубликовал список банков, на которые чаще всего жалуются люди при кредитовании.