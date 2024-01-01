Американская сторона не передавала российским коллегам каких-либо угощений. Об этом рассказал в пятницу, 19 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У официального представителя Кремля поинтересовались, как Вашингтон отреагировал на переданный для президента США Дональда Трампа ящик красной икры из Хабаровского края.

На вопрос, передавали ли американцы какие-то деликатесы российскому лидеру Владимиру Путину, Дмитрий Песков ответил отрицательно, сообщает РИА Новости.

В 2024 году президента России Владимира Путина во время государственного визита в Баку угощали лявангами из баклажанов, жареной речной форелью и козленком в тандыре. Также в меню высокого гостя включили жареную дюшбару, традиционный холодный суп айранаши, долму из листьев фисташкового дерева и виноградных листьев и национальные азербайджанские сладости.

Владимир Путин также потчует своих гостей щедрыми дарами российской земли. Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил, как российский лидер поил его козьим молоком — и расхвалил угощение, у которого, вопреки стереотипам, не было специфического запаха или привкуса.